Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Инициатива Вашингтона по созданию рамочной договорённости по экономическому взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлена на ослабление Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 13 декабря в ходе выступления на XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Читайте также: Байден объявил о запуске новой экономической инициативы в АТР

«Выдвинутая недавно Соединёнными Штатами идея рамочного экономического взаимодействия в АТР носит конфронтационный характер и откровенно направлена на ослабление инклюзивных форматов, таких как Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), их подмену Индо-Тихоокеанской стратегией», ― подчеркнул дипломат.

Замминистра иностранных дел России уверен, что такие тенденции «чреваты рисками разбалансировки пока ещё сохраняющейся в Восточной Азии многосторонности».

Ранее по теме: В Китае оценили экономическую инициативу Байдена в Азии

Он добавил, что США «в экономической сфере продвигаются откровенно эгоистичные подходы» в АТР.

«Поставлен крест на принципах рыночной экономики, неприкосновенности собственности, добросовестной конкуренции», ― цитирует РИА Новости Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент США Джо Байден объявил о создании Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework). Он пригласил семь из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) присоединиться к новому формату, чтобы отдалиться от Китая — главного торгового партнёра.

По словам главы Белого дома, проект нацелен «на совместную работу с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе с целью обеспечения конкурентоспособности в XXI веке». По его словам, IPEF — это новая экономическая договорённость, призванная решать ряд совместных задач, в том числе устанавливать правила цифровой экономики, а также обеспечивать устойчивые цепочки поставок.