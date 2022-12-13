Вашингтон, 13 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден создал межведомственную группу для разработки стратегии по борьбе с антисемитизмом и исламофобией. Об этом 13 декабря сообщает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Байден дал понять, что антисемитизму в США нет места. Все американцы должны решительно отвергнуть антисемитизм, включая отрицание Холокоста», — заявила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу.

Отмечается, что решение о создании такой межведомственной группы было принято после заявления супруга вице-президента США Камалы Харрис о том, что граждане США столкнулись с «эпидемией ненависти» из-за роста антисемитизма.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что американское государство не собирается отправлять на Украину своих военнослужащих и планирует ограничиться лишь материальной поддержкой.