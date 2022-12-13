Лондон, 13 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Регулярные на протяжении нескольких последних месяцев забастовки британских работников транспорта, которые также приводят к перебоям в работе железной дороги, могут испортить многим жителям Британии грядущие рождественские праздники. Об этом 13 декабря сообщает издание Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что это может произойти из-за того, что члены британского Национального союза железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT) и правительство Соединённого Королевства не могут договориться из-за зашедшего в тупик спора.

Также указывается, что ранее британский министр транспорта Марк Харпер в своей статье в газете The Telegraph раскритиковал намеревающиеся провести на нынешней неделе 48-часовые забастовки профсоюзы железнодорожников, указав, что из-за этого многие жители Британии могут столкнуться с «виртуальным» празднованием Рождества.

«В этом году у многих семей может не оказаться иного выбора, кроме как изменить свои планы и снова провести виртуальное Рождество. Причём это происходит не из-за новой пандемии в сфере общественного здравоохранения, а из-за забастовок на железнодорожном транспорте, запланированных профсоюзом RMT, чтобы люди пострадали в праздничный период», — написал он.

При этом Харпер уточнил, что не считает складывающуюся в этой сфере в Британии из-за забастовок тяжёлую ситуацию «неизбежной», так как профсоюз RMT, по его утверждению, может принять другое решение во избежание последствий этих акций для жителей Британии, в то время как правительство, по его утверждению, уже «сыграло свою роль» и приложило достаточно усилий для разрешения этого спора.

Кроме того, добавляется, что генсек RMT Мик Линч, в свою очередь, написал премьер-министру Британии Риши Сунаку о том, что наилучшей возможностью добиться какого-либо прогресса в урегулировании этих споров стала бы их личная встреча.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в октябре 2022 года реальные зарплаты в Великобритании снизились на 4,2% и это является вторым самым большим показателем в текущем году.