Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующим Основному закону страны пункт 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса РФ, позволявший судам общей юрисдикции включать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в общий размер хищения при рассмотрении уголовных дел.

Ksrf.ru Главный зал КС РФ

Как сообщили 13 декабря в пресс-службе КС РФ, дело о проверке конституционности указанного нормативного документа было рассмотрено в связи с запросом Тихоокеанского флотского военного суда.

Как рассказали в КС, офицер-контрактник А. предоставлял должностным лицам воинских частей поддельное удостоверение «Мастера спорта России», незаконно получая за это 100-процентную надбавку «за особые достижения в службе». Всего ему было начислено более полумиллиона рублей, включая 70 тысяч рублей в качестве НДФЛ, которые поступили в доход государства.

Апелляционный суд исключил НДФЛ из предмета хищения и снизил назначенный осужденному мошеннику штраф, однако кассационный суд с этим решением не согласился, и дело вновь поступило в апелляцию. В своём запросе в КС РФ Тихоокеанский флотский военный суд поставил под вопрос конституционность нормы, позволяющей включать сумму налога в предмет хищения.

Как отметили в Конституционном суде РФ, пункт 1 примечаний к статье 158 УК РФ не позволяет однозначно установить, как определять размер хищения: с отнесением к нему суммы налога, уплаченной с полученной путем обмана части зарплаты, или без отнесения. Это допускает два взаимоисключающих варианта толкования, что влияет на меру наказания виновным.

«Оспоренная норма не соответствует Конституции РФ. Продолжение её применения противоречило бы принципу favor defensionis (благоприятствование защите)», — решил Конституционный суд РФ.

Суд постановил воздержаться от включения налога на доходы физических лиц в размер хищения. До внесения изменений в федеральное законодательство сумма НДФЛ, которая исчислена и удержана налоговым агентом, не подлежит включению в размер хищения.