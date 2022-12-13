Москва, 13 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил об эгоистичных подходах США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом представитель МИД России заявил, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Министерство иностранных дел Российской Федерации Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

По словам замглавы МИД РФ, стремление США создать рамочное экономическое взаимодействие в регионе направлено на ослабление Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Важный фактор, который позволяет говорить о стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — это отсутствие блоков, потому что межгосударственные отношения в этой части мира шли по пути выстраивания разветвленной сети многосторонних платформ.

Андрей Руденко заявил, что этот регион с центром в виде Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стал предметом усилий геополитических игроков, поставивших цель переформатировать под себя Азию. Речь идет о США и НАТО, поставивших задачу импортировать парадигму безопасности НАТО, нацеленную на сдерживание Китая и России.

«Выдвинутая США идея рамочного экономического взаимодействия в АТР носит конфронтационный характер и направлена на ослабление форматов, таких как АТЭС», — пояснил Андрей Руденко.

Напомним, в мае США выдвинули соглашение «Рамочная договоренность по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе во имя процветания», которое включает элементы зоны свободной торговли. США хотят подписать это соглашение со странами — союзниками и партнерами в Азии.