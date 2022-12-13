Замглавы МИД России назвал эгоистичными подходы США в АТР
В МИД России заявили об эгоистичных подходах США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Москва, 13 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил об эгоистичных подходах США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом представитель МИД России заявил, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам замглавы МИД РФ, стремление США создать рамочное экономическое взаимодействие в регионе направлено на ослабление Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Важный фактор, который позволяет говорить о стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — это отсутствие блоков, потому что межгосударственные отношения в этой части мира шли по пути выстраивания разветвленной сети многосторонних платформ.
Андрей Руденко заявил, что этот регион с центром в виде Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стал предметом усилий геополитических игроков, поставивших цель переформатировать под себя Азию. Речь идет о США и НАТО, поставивших задачу импортировать парадигму безопасности НАТО, нацеленную на сдерживание Китая и России.
«Выдвинутая США идея рамочного экономического взаимодействия в АТР носит конфронтационный характер и направлена на ослабление форматов, таких как АТЭС», — пояснил Андрей Руденко.
Напомним, в мае США выдвинули соглашение «Рамочная договоренность по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе во имя процветания», которое включает элементы зоны свободной торговли. США хотят подписать это соглашение со странами — союзниками и партнерами в Азии.