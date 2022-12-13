Москва, 13 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» и освоению бережливых технологий компании-участники в среднем в два-три раза увеличивают объем производства, повышают качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции в условиях импортозамещения и получают замотивированных работников, которые следуют принципам непрерывных улучшений. В этом командам предприятий помогают специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и сеть региональных центров компетенций (РЦК). На сегодняшний день в нацпроект «Производительность труда» вовлечено более 4200 компаний из 78 регионов России.

Пресс-центр РЦК Реализация нацпроекта «Производительность труда»

Так, в Амурской области в 2022 году «пилотами» нацпроекта стали три крупных завода. Полный цикл на сегодняшний день завершил Маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске. Это ООО является резидентом ТОР «Белогорск» и единственным в России предприятием, занимающимся глубокой переработкой сои с получением таких продуктов, как соевый изолят и пищевая соевая клетчатка. Предприятие смогло увеличить потенциальную производительность цеха комбикормов почти на четверть.

Процесс обучения подходит к концу на Амурском заводе металлических конструкций в Благовещенске. Производительность в выбранном потоке здесь повышают за счет внедрения 5С на рабочих местах и снижения времени перемещения заготовок, а также за счет перестановки оборудования для более эффективного использования производственных площадей.

Пресс-служба правительства Приморья Предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда»

В 2023 году повысить производительность труда смогут еще десять компаний — Благовещенский молочный комбинат, компании «Соя-АНК» и «Карго Линк», Амурагроцентр и АО «Димское».

Основная цель нацпроекта — помочь предприятиям выявить недочеты в производственных процессах и исправить их без дополнительных затрат. Оптимизация временных и материальных ресурсов в итоге положительно сказывается на прибыли компаний.

«Компании проявляют высокий интерес к нацпроекту. За счет этого он реализуется опережающими темпами. У нас сейчас более 4 тысяч участников и 2 тысячи новых заявок. Участники нацпроекта 2019–2021 года увеличили свою прибыль на 61 миллиард рублей. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников во время совещания с президентом России Владимиром Путиным в конце ноября 2022 года.

Также он отметил успешные практики внедрения бережливых технологий на Кубани. «Сочиавтотранс» внедрял бережливые технологии совместно с экспертами Регионального центра компетенций. В автопарке оптимизировали процесс ремонта и технического обслуживания автобусов. Всего в национальном проекте «Производительность труда» участвует уже 222 кубанских предприятия. К 2024 году планируют вовлечь в бережливое производство 254 региональные компании.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская область стала лидером по нацпроекту «Производительность труда»

В Иркутской области уже насчитывается 40 компаний, которые должны освоить и внедрить инструменты бережливого производства при поддержке экспертов федерального и регионального центров компетенций. В середине декабря 2022 года к числу предприятий-участников присоединился завод «Усольмаш» — резидент ТОСЭР «Усолье-Сибирское». Завод специализируется на производстве горнодобывающего оборудования, выпуская контактные чаны, насосы, флотационные машины, гидроциклоны, гидромониторы, установки дозирования реагентов и другую продукцию. На сегодняшний день номенклатурный перечень включает в себя более 1000 наименований. За три года там должны помочь поднять общую производительность труда на предприятии до 20%.

«Падун-хлеб» стал шестым предприятием Братска (Иркутская область), участвующим в национальном проекте. Эксперты РЦК уже завершили работу на комбинате «Братскжелезобетон», в ООО «ДеКом», ООО «САВА-сервис», Братском монтажном управлении «Гидроэлектромонтаж». Совершенствование производственных процессов продолжается в ООО «Ангара плюс». Сейчас вместе с сотрудниками «Падун-хлеб» экспертам предстоит провести глобальный анализ производственных процессов и выбрать участок, где будут внедрены технологии бережливого производства.

«В дальнейшем, используя полученный опыт, работники предприятия будут использовать инструменты нацпроекта на всех участках», — пояснил руководитель регионального центра компетенций Иркутской области Андрей Савченко.

Цитата ackr22.ru На «Фабрике процессов» прошли занятия для участника нацпроекта «Производительность труда» — ООО «Агрофирма Гудвилл»

В Алтайском крае участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 72 предприятия, 60 из них уже завершили оптимизацию производственных процессов на пилотных участках, значительно улучшив производственные показатели и изменив культуру производства.

В первые два года в реализации нацпроекта предприятиям Алтайского края преимущественно помогали эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Старший руководитель проектов ФЦК Алексей Акулич рассказал, что большинство из 27 предприятий под управлением ФЦК добились значительного прогресса, а «Павловский деревообрабатывающий комбинат» по итогам 2021 года стал лидером по росту производительности труда в России. С 2021 года Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Алтайского края успешно прошел сертификацию, теперь методическую помощь участникам национального проекта оказывают региональные эксперты.

«Абсолютно в каждом процессе есть резервы для того, чтобы он стал еще лучше, чтобы мы могли работать еще качественнее. Это тем более важно, когда перед нами стоят серьезные вызовы», — подчеркнул генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-й ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.