Москва, 13 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Россия ответит на политику потолка цен на ее энергоресурсы жестко и адекватно, тем более что Запад не сможет обойтись без российского черного золота и будет закупать его по системе параллельного импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что власти России определились, каким будет ответ на политику потолка цен.

randomix Добыча нефти

«Такая форма ответа на установление потолка цен для российской нефти достаточно жесткая, но адекватная, — сказал Ковригин. — Правительство, с одной стороны, запрещает участвовать в любых унизительных для нашей страны договорных отношениях по продаже нефти, с другой — оставляет возможность маневра. И это правильно. Скорее всего, обойтись полностью без российской нефти Запад не сможет, и он вынужден будет закупать её в рамках параллельного для него импорта. И здесь есть возможности маневров для российского правительства. Всё равно в скором времени такой механизм обхода официальных ограничений, наложенных Западом, им самим же и будет разработан и внедрён в жизнь».

Ковригин подчеркнул, что такая нерыночная мера, как установление потолка цен, и последующий ответ на неё России, безусловно, ударят по мировой экономике.

«Цена на нефть в перспективе полугода-года может немного повыситься. Это повлечет за собой увеличение издержек производителей и дальнейший разгон инфляции в разных странах. Насколько сильным удар будет по Западу, зависит от реального запаса нефти и других энергоносителей у них, а также от их способности наладить механизм официального обхода санкций. Российская экономика тоже получит удар от таких нерыночных барьеров, и его сила будет зависеть от способности Запада прожить без нашей нефти. Не думаю, что удар будет сильным — страны Европы пока ещё сильно зависят от нефтяных поставок», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее «Ведомости» распространили информацию о том, что Россия ответит на политику потолка цен, запретив продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, а также если в контракте потолок фигурирует как условие. При этом любые запреты на проведение сделок могут быть обойдены с разрешения правительства.