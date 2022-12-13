Москва, 13 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В России в 2022 году была пресечена попытка проникновения в страну свыше 400 украинских националистов. Эти лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб в пунктах пропуска через границу с Россией. Об этом было сказано в ходе заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, на котором подведены итоги антитеррористической деятельности за 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Кроме того, была пресечена попытка проникнуть в Россию через пункты пропуска на госгранице 1026 граждан, причастных к террористической деятельности.

Заседание НАК и ФОШ состоялось 13 декабря в Москве под председательством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова. В нем приняли участие сотрудники НАК, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.