Париж, 13 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. О важной роли МАГАТЭ в выводе вооружений с территории Запорожской АЭС заявил 13 декабря в Париже французский президент Эммануэль Макрон. О ситуации на ЗАЭС он упомянул перед началом международной конференции по Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, Запад хочет помочь Украине, в том числе «защитив ЗАЭС». Французский лидер утверждает, что МАГАТЭ ведёт в этом отношении важную работу. Так, гендиректор агентства Рафаэль Гросси не прекращает переговорный процесс, связанный с безопасностью станции.

По мнению президента Франции, многое должно решиться «в ближайшие недели». «Наша цель — демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжёлых и лёгких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты», — сказал Макрон.

Напомним, территория ЗАЭС освобождена в ходе спецоперации от ВСУ в марте. Станция находится на территории Запорожской области, вошедшей в по итогам референдума в состав России.

ЗАЭС — охраняемый атомный объект, который регулярно пытаются атаковать ВСУ. На территории станции работают специалисты МАГАТЭ.