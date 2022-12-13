Москва, 13 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Законопроект, призванный выровнять сохраняющуюся диспропорцию доходных поступлений и расходных обязательств бюджетов трех регионов России, внес в Госдуму Народный Хурал Калмыкии, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Для увеличения доходной части бюджетов регионов, имеющих выход к Каспийскому морю, законопроектом предлагается внести изменения в статью 284 Налогового кодекса в части передачи налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья в российском секторе дна Каспийского моря, в размере 50% в бюджеты Дагестана, Калмыкии и Астраханской области.

Сейчас сумма налога на прибыль организаций, исчисленная по налоговой ставке 20%, при осуществлении деятельности налогоплательщика, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, зачисляется в полном объеме, от есть в размере 100% — в федеральный бюджет.

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