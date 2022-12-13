Москва, 13 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Уже в ближайшие несколько десятилетий Россия планирует увеличить долю атомной энергии в общем энергобалансе страны до 25%. Таких результатов планируется достичь к 2040 году. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергия

Он напомнил, что на сегодня доля атомной генерации в России составляет около 20%, а в европейской части достигает 40%.

Читайте также: В МАГАТЭ назвали Россию лидером в развитии атомной энергетики

«Это самый большой в нашей стране источник чистой энергии. К 2040 году Россия планирует увеличить долю атомной энергии в общем энергобалансе страны до 25%», ― указал Новак.

Также, по его словам, ожидается, что к 2030 году доля России на мировом рынке АЭС малой мощности достигнет 20%.

Ранее по теме: В мире сильно упала доля вырабатываемой на АЭС энергии

Российский вице-премьер отметил, что Россия уже занимает лидирующее место в мире по технологиям реакторов малой мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил, что Россия является мировым лидером в развитии атомной энергетики.