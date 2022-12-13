Белград, 13 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Обстоятельства задержания журналиста из РФ в сербском городе Рашка, расположенном около административной линии с Косово, выясняет в настоящее время посольство России. Об 13 декабря рассказали в пресс-службе российского посольства в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Посольство находится в контакте с МВД Сербии для выяснения обстоятельств случившегося», — приводит слова представителя посольства РФ в Белграде ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сербские полицейские задержали корреспондента телеканала «Звезда» на границе с Косово.