Москва, 13 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В России в 2022 году были выявлены 68 ячеек международных террористов. Их члены вели подрывную деятельность и планировали проведение террористических акций. Такая информация прозвучала в ходе совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, которое состоялось 13 декабря в Москве под председательством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Кроме того, в 2022 году сотрудники правоохранительных органов и спецслужб предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта.

Напомним, в 2021 году спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в России 65 террористических актов. Были нейтрализованы 23 боевика, среди которых четверо главарей. Кроме того, были задержаны 312 боевиков и 821 пособник боевиков.