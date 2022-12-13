Ереван, 13 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Совбез ООН и Минская группа ОБСЕ должны обратить внимание на изменение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в обнародованном 13 декабря заявлении пресс-службы МИД Армении.

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Дипломаты отреагировали на перекрытие единственной трассы между Арменией и Нагорным Карабахом азербайджанскими протестующими, которые называют себя экоактивистами.

«Действия Азербайджана могут привести к крупномасштабной гуманитарной катастрофе. Подчеркиваем необходимость запуска или перезапуска международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ереван вскоре начнёт консультации с международными партнёрами по этому вопросу. В МИД Армении отметили, что нарушается шестой пункт трёхстороннего соглашения Москвы, Баку и Еревана, подписанного в ноябре 2020 года. В них говорится, что стороны гарантируют безопасность движения по Лачинскому коридору.

Напомним, трассу между Нагорным Карабахом и Арменией заблокировали утром 12 декабря. Вышедшие на дорогу активисты заявляют, что они хотят добиться прекращения «незаконной» добычи природных ресурсов в Арцахе, который они считают азербайджанской территорией.