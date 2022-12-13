Киев, 13 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В захваченной режимом Киева Днепропетровской области Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 13 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также указывается, что воздушная тревога объявлена на оккупированной боевиками ВСУ части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около двух тысяч жителей города Александровки Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ остались без света.