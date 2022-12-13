Пекин, 13 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь опроверг информацию о планах провести переговоры лидеров КНР и России. Об этом дипломат сообщил 13 декабря в ходе брифинга.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Лидеры России и Китая поддерживают тесные контакты по различным каналам, а также ведут своевременное и эффективное взаимодействие по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», — заявил Ван Вэньбинь.

При этом представитель МИД Китая отметил, что на данный момент не располагает информацией о возможных переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на газету «Коммерсантъ» сообщало о запрете Китая производить поставки процессоров Loongson в Россию.