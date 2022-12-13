Москва, 13 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Ответные меры на введение странами Запада ограничения цен на нефть из РФ согласовали российские власти. Об этом 13 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

По информации издания, проект указа президента России Владимира Путина, который в целом описывает меры противодействия ранее введённому потолку цен на российскую нефть, уже согласован.

Также указывается, что, по данным издания, в проекте документа уточняется, что российская сторона не станет продавать нефть поддержавшим санкции стран ЕС государствам и по контрактам, в которых ограничение нефтяных цен является одним из условий сделки.

При этом отмечается, что указанные запреты можно будет обойти с разрешения российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Польша и страны Прибалтики не поддержали санкции Евросоюза в отношении России в сфере удобрений и продовольствия.