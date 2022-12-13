Москва, 13 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В России в 2022 году было предотвращено совершение 64 терактов. Были раскрыты попытки совершить 123 террористических преступления. Их число выросло по сравнению с предыдущим годом из-за существенного роста террористических проявлений в приграничных российских регионах в Центральном и Южном федеральных округах.

Kremlin.ru Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников

Об этом заявил в ходе состоявшегося 13 декабря совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Как было отмечено в ходе совещания, посвященного подведению итогов работы спецслужб за 2022 год, рост числа предотвращенных попыток совершения преступлений террористической направленности связан с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, которую они проводят при поддержке США и стран Запада.