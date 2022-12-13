В ЕС признали, что обсуждение потолка цен на российский газ будет сложным
Позиции стран Евросоюза по потолку цен на российский газ существенно различаются — еврокомиссар
Брюссель, 13 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Согласование потолка цен на российский газ будет сложной задачей. Об этом 13 декабря заявила на заседании министров энергетики стран ЕС в Брюсселе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
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«Мы посмотрим, есть ли у государств ЕС политическая воля к достижению широкого политического соглашения об основных параметрах механизма коррекции цен», — сказала Симсон.
Она отметила, что позиции разных стран Евросоюза значительно разливаются и могут быть противоречивыми.
Напомним, потолок цен российскую нефть в ЕС решили применять с 5 декабря. Они договорились, что он будет на уровне $60 за баррель. 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ на это будет скоро готов.