Тель-Авив, Израиль, 13 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Израиле представителя партии премьер-министра страны Ярива Левина избрали спикером парламента, передает 13 декабря специальный парламентский канал израильского телевидения.

Reuven Kapuchinski Ярив Левин

Представитель партии «Ликуд», возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху, был избран спикером парламента 25-го созыва. За назначение Ярива Левина спикером парламента Израиля высказались 64 из 120 депутатов. Сообщается, что голосование проводилось поименно.

Как передавало ИА REGNUM, в Израиле завершена серия испытаний разрабатываемой системы активной защиты «Железный кулак», которая обеспечивает круговую защиту от многодиапазонных угроз в открытой и городской среде.

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