Москва, 13 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Призывы обозревателя The Wall Street Journal Рассела Мида к тому, чтобы США как можно скорее добились мира с Россией в украинском кризисе, будут услышаны и реализованы только тогда, когда потери Америки, которые она несет, поддерживая Украину, станут для Белого дома неприемлемыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил политолог Сергей Черняховский.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Такие настроения смогут стать значимыми, если будут соответствовать настроениям той или иной части американских корпораций и бизнеса. Так в США было всегда. С другой стороны, вся история, весь опыт показывают, что с США можно договариваться только тогда, когда они оказываются ослабленными и когда ощущают значимое превосходство своего оппонента, — сказал Черняховский. — К сожалению, наша позиция, которую можно охарактеризовать как позиционное выдавливание, она к таким поворотам в настроениях американской элиты не приведет. Для того, чтобы произошел такой переворот, нужно воспроизведение ситуации конца 1960-х и начала 1970-х годов — поражение во Вьетнаме плюс внутренний кризис. Управлять внутренним кризисом в США мы не можем, они его сами себе будут создавать, но нужно, чтобы на Украине сложилась такая ситуация, как во Вьетнаме. И когда окажется, что потери США в поддержке Украины стали для Вашингтона неприемлемыми, тогда он будет менять свою позицию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель The Wall Street Journal Рассел Мид призвал американское руководство к тому, чтобы на Украине надолго установился мир.