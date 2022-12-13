Париж, 13 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В британской столице пройдёт следующая международная конференция по Украине, заявил 13 декабря французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В ходе открытия в Париже конференции, посвящённой проблеме Украины, французский лидер заявил, что это мероприятие не последнее. «Мы встретимся в следующем году в Лондоне, чтобы продолжить нашу работу», — заявил Макрон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале работы в Париже конференции, участники которой обсудят возможность помощи Украине. Макрон назвал главной задачей этого мероприятия помочь жителям Украины пережить зиму.