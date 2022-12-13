Лондон, 13 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В октябре 2022 года реальные зарплаты в Великобритании снизились на 4,2%, и это является вторым самым большим показателем в текущем году. Об этом 13 декабря говорится в отчёте британской Национальной статистической службы.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По информации ведомства, учитывающего во время своих расчётов влияние фактора инфляции, в нынешнем году большее падение зарплат в Британии — 4,6% — было зафиксировано только в апреле.

Также указывается, что уровень безработицы в Соединенном Королевстве, увеличился в октябре 2022 года до 3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон считает, что наращивание Китаем своих вооружений несёт угрозу миру в Индо-Тихоокеанском регионе.