Донецк, 13 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Около двух тысяч жителей города Александровки Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без света. Об этом 13 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

«<…> В населенном пункте Александровка обесточено 19 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения две тысячи абонентов», — говорится в сообщении.

Как передает ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» сообщил о скором освобождении города Марьинки.