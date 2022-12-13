Ереван, 13 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 декабря провёл внеочередное заседание с членами Совета безопасности республики. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Обсуждены события, происходящие в регионе, в частности ситуация в Лачинском коридоре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании, кроме членов Совбеза, присутствовали президент Армении Ваагн Хачатурян, спикер парламента страны Ален Симонян, глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Айк Конджорян.

О принятом решении не сообщается.

Напомним, Нагорный Карабах более суток находится в фактической блокаде, так как накануне толпа азербайджанских активистов заблокировала единственную дорогу из республики в Армению. Движение на трассе остановилось. Протестующие заявляют, что в Карабахе «незаконно» добывают природные ресурсы. Активисты требуют встречи с командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе — генерал-майором Андреем Волковым.