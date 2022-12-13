Донецк, 13 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом политический деятель сообщил в эфире программы «Соловьев Live» 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«На артемовском направлении противник поставляет резервы на постоянной основе. Пытается проводить контратакующие действия, но практически ничего не получается», — сказал Пушилин.

Также врио главы ДНР отметил, что единственное, оставшееся у противника, — это попытки брать количеством. По его словам, погибших со стороны ВСУ сейчас «трудно посчитать».

Как передает ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин сообщал о скором освобождении города Марьинки Донецкой Народной Республики.