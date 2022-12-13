Пушилин сообщил об успешном отражении контратак ВСУ под Артемовском
Донецк, 13 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом политический деятель сообщил в эфире программы «Соловьев Live» 13 декабря.
«На артемовском направлении противник поставляет резервы на постоянной основе. Пытается проводить контратакующие действия, но практически ничего не получается», — сказал Пушилин.
Также врио главы ДНР отметил, что единственное, оставшееся у противника, — это попытки брать количеством. По его словам, погибших со стороны ВСУ сейчас «трудно посчитать».
Как передает ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин сообщал о скором освобождении города Марьинки Донецкой Народной Республики.