Белград, 13 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Сербские полицейские задержали корреспондента телеканала «Звезда» на границе с Косово. Об этом 13 декабря сообщает телеканал.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Корреспондент «Звезды» был задержан сербской полицией во время своей работы в Рашке на границе с Косово, об этом он сам сообщил нашей редакции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент телеканал выясняет причину, по которой был задержан его корреспондент, и уже направил консульству России в Сербии все необходимые запросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косова «остаётся напряженной».