Берлин, 13 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Германии заключенный взял в заложники двух служащих тюрьмы, сообщает агентство DPA.

Rennett Stowe Тюрьма

Инцидент произошел поздно вечером 12 декабря в городе Бург. 30-летний экстремист Штефане Б., который отбывает пожизненное заключение за попытку нападения на синагогу в 2019 году, взял в заложники двоих человек. Спустя час заключенного обезвредили, он получил ранения. Заложники в результате происшествия не пострадали.

По данным журналистов, в декабре 2020 года экстремист был приговорен к пожизненному заключению за попытку нападения на синагогу в городе Галле. Экстремиста, в частности, признали виновным в двух убийствах, покушении на убийство 68 человек, нанесении опасных телесных повреждений, разжигании межнациональной розни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали на севере Франции в результате нападения мужчины в супермаркете. ЧП произошло в городе Жомон.

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