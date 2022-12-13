Париж, 13 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Задачей конференции по Украине, открывающейся в Париже, является решение насущных проблем украинских жителей, заявил 13 декабря французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Выступив перед началом конференции по Украине, французский лидер отметил, что на мероприятие приглашены представители стран, обычно не играющих заметной роли «в деле оказания помощи Украине».

Эммануэль Макрон «Главная задача — помочь населению пережить зиму».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проведении 13 декабря в Париже конференции по Украине Зеленский и Макрон договорились в начале ноября. Макрон пообещал Киеву поддержку в преддверии зимы.

Предварительно было заявлено, что участники конференции рассмотрят вопросы восстановления инфраструктуры, электро- и водоснабжения Украины.