Макрон заявил, что населению Украины нужно помочь пережить зиму
Макрон рассказал о целях парижской конференции по Украине
Париж, 13 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Задачей конференции по Украине, открывающейся в Париже, является решение насущных проблем украинских жителей, заявил 13 декабря французский президент Эммануэль Макрон.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мороз
Выступив перед началом конференции по Украине, французский лидер отметил, что на мероприятие приглашены представители стран, обычно не играющих заметной роли «в деле оказания помощи Украине».
«Главная задача — помочь населению пережить зиму».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проведении 13 декабря в Париже конференции по Украине Зеленский и Макрон договорились в начале ноября. Макрон пообещал Киеву поддержку в преддверии зимы.
Предварительно было заявлено, что участники конференции рассмотрят вопросы восстановления инфраструктуры, электро- и водоснабжения Украины.