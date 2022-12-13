Москва, 13 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Ряд российских производителей электроники, которые уже тестировали китайские процессоры Loongson на собственной архитектуре LoongArch, теперь не смогут их приобрести. Китай запретил их поставки в Россию. Об этом сообщает 13 декабря «Коммерсантъ».

Процессор

Читайте также: В Шанхае заявили о готовности к массовому производству 14-нм микрочипов

Причиной такого решения со стороны Пекина стало то, что технология была признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая.

«Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson», — указал источник издания в Минцифры.

Ранее по теме: Nvidia создала для КНР новые чипы, обходящие экспортный контроль США

Директор компании «Промобит» Максим Копосов не видит прямо сейчас ущерба от запрета на экспорт китайских процессоров, потому что вряд ли в России начат хотя бы один массовый проект с их использованием. Эксперт допустил, что запрет будет формальным, поскольку купить ноутбуки и материнские платы на чипе Loongson по-прежнему возможно, в том числе через AliExpress.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Белый дом ввёл ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Предполагается, что таким образом США пытаются ограничить использование этих элементов Китаем в военных целях.