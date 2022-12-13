Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 12 декабря, в Петербурге выпало почти 17 см снега. Его уборкой сейчас заняты около тысячи дворников и более тысячи единиц дорожной техники, сообщили 13 декабря в городском комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

«Всего с начала холодного периода высота снега составила почти 41 см, вывезено 128,6 тыс. кубометров осадков», — отметили в комитете. Только за сутки отправили на утилизацию почти 24 тыс. кубометров снежных масс.

На улицах Петербурга днем во вторник, 13 декабря, уборкой снега заняты 982 работника ручного труда и 1017 единиц техники. В данном случае речь идет только о городских магистралях, без учета дворовых и внутриквартальных территорий.

Для уборки дворов, по сведениям Жилищного комитета, задействовано почти девять тысяч специалистов-дворников управляющих компаний, привлечённых подрядчиков, ТСЖ и ЖСК. Также во дворах работает порядка 700 единиц уборочной техники и средства малой механизации.

Как сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, количество осадков, выпавшее накануне в Петербурге, стало новым рекордом для города за 12 декабря. Был перекрыт максимум осадков, отмеченный 12 декабря 2010 года. Высота снежного покрова на утро 13 декабря составила от 14 до 19 см. Однако весь снег сдувало сильным ветром, поэтому данные о высоте снега нуждаются в уточнении.