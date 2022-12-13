Херсон, 13 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что покушение на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Об этом Сальдо заявил в эфире телеканала «Россия 24» 13 декабря.

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«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников, — сказал врио губернатора. — Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ. Есть достаточно много видеоматериала, как всё произошло».

Также Владимир Сальдо добавил, что на данный момент угрозы жизни первого замглавы администрации Херсонской области нет, однако для реабилитации потребуется какое-то время.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что глава регионального министерства здравоохранения Вадим Ильмиев сообщил о полученных ранениях Виталия Булюка в результате подрыва автомобиля.