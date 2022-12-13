Луганск, 13 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Видеокамеры, жёсткие диски с личной и служебной информацией, а также документы на покупку сим-карт и радиостанции обнаружили в доме полковника СБУ в Троицком районе Луганской Народной Республики (ЛНР) сотрудники Росгвардии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что Росгвардия провела досмотр загородного дома гражданской жены полковника СБУ в рамках специальных адресных мероприятий.

«С февраля этого года дом пустует. Спецназовцы Росгвардии нашли видеокамеры, специальное оборудование, жёсткие диски с личной и служебной информацией, документы на покупку сим-карт, радиостанции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что особое внимание росгвардейцев привлёк найденный ими фотоальбом со встречи выпускников Национальной академии СБУ, и добавляется, что все обнаруженные материалы были переданы для дальнейшего изучения компетентным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 80 жителей Ленинградской области погибли при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.