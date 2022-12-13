Белград, 13 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косова «остается напряженной», за сутки не произошло каких-либо изменений, передает слова посла «Соловьев Live».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

По словам российского посла, противостояние сохраняется на севере Косова. Косовская спецполиция присутствует, и даже происходит ее количественное наращивание.

Александр Боцан-Харченко добавил, что Сербия в этой ситуации старается проявлять выдержку и сдержанность. Жители Сербии, по словам посла, сохраняют самообладание, но и сохраняют готовность в случае чего сопротивляться.

После задержания 10 декабря бывшего полицейского — серба Деяна Пантича началось новое обострение ситуации на севере Косова. Серба задержала косовская полиция на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербы перекрыли баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах и вышли на акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что у последней черты находится ситуация вокруг Косова. Комментируя обострение вокруг косовской ситуации, российский дипломат заявил об очень опасной тенденции.