Вашингтон, 13 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Американское руководство должно сделать так, чтобы на Украине надолго установился мир, а перемирие, замороженное состояние конфликта — это не то, к чему нужно стремиться, заявил автор статьи «Пора готовиться к украинскому миру» в The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Заявив, что на Украине война должна завершиться «договором, а не вооруженным перемирием», автор статьи призвал администрацию американского президента Джо Байдена приложить усилия для достижения этой цели.

Чтобы названная цель была достигнута, нужно остановить растущие разрушения на территории Украины. Необходимо также, чтобы «не осталась безнаказанной» российская «агрессия», пишет автор статьи.

Немаловажно, по его мнению, изменить подход к безопасности стран Запада. При этом включение в НАТО новых государств он считает не лучшим способом, также не одобряя варианты расчленения России.

Последний тезис автор статьи аргументировал тем, что потеря Россией целостности приведёт к усилению Китая, войне на территории Кавказа, эскалации ядерной угрозы. Он призвал Байдена и его команду всерьёз готовиться к переговорам с Москвой.