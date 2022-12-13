Москва, 13 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Реакция ряда европейских стран на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что после завершения кризиса на Украине Россия тоже должна получить гарантии безопасности, свидетельствует о безуспешности попыток французского президента стать новым арбитром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал новость о том, что Прибалтика, Чехия и еще несколько европейских государств подготовили дипломатические демарши в ответ на высказывание Макрона.

duma.gov.ru Михаил Делягин

«Заявление Макрона никому в Европе не интересно, — сказал Делягин. — Сам Макрон является представителем лондонского Сити. Кроме того, французский президент сейчас старается занять политическое место Германии. Потому что ФРГ деиндустриализировалась и освобождает место лидера Европы. Во времена ничтожных людей типа Олланда Франция просто упала на дно. А сейчас Макрон пытается ее вытащить, причем даже на первое место. Но нам в этом отношении важна позиция восточноевропейских стран, и мы должны зафиксировать, что никаких гарантий этим одичалым быть не должно».

Как подчеркнул Делягин, Макрон в настоящее время пытается выставить себя в роли арбитра и заявить о своем величии.

«Попытка эта будет безуспешной. У Макрона ничего не может быть успешным», — подытожил депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему Макрон заговорил о необходимости предоставить России гарантии безопасности.