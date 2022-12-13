Красноярск, 13 декабря, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Житель города Абакан, который пытался вступить в ряды боевиков киевского террористического режима, задержан в аэропорту Красноярска за покушение на государственную измену. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что для этого задержанным были совершены акты вандализма «в отношении административных зданий органов власти региона» и он был за это привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

Кроме того, отмечается, что указанное лицо было задержано в аэропорту Красноярска во время попытки уехать в одну из стран СНГ для вступления в ряды киевских боевиков.

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