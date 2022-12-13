Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Около 80 жителей Ленинградской области погибли при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом 13 декабря сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

«Я переживаю за каждого жителя Ленобласти, и те трагические извещения, которые мы получили, а их уже около 80, это трагедия для каждого из нас. С одной стороны, мы должны защищать интересы нашей страны, но каждый, кто туда уходит, рискует жизнью», — сказал губернатор.

Во время своей пресс-конференции по итогам года Александр Дрозденко поблагодарил жителей и представителей бизнеса Ленобласти за оказание помощи бойцам в зоне СВО, в том числе военнослужащим батальонов и дивизионов, сформированных в регионе из числа добровольцев.

«Мы достаточно хорошо отработали формирование именных батальонов. Мы одни из первых ввели выплаты для таких батальонов. Также выполнили все задачи по частичной мобилизации и выплатам. Сейчас наша задача — помогать ребятам и их семьям», — сказал Дрозденко.

Губернатор сообщил, что жители и бизнес Ленобласти оказали помощь военнослужащим в зоне СВО в общей сложности на 400 млн рублей, без учета помощи со стороны властей. «Согласитесь, что это крепкая сумма», — добавил Дрозденко.