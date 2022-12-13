Элиста, 13 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Элисте Республики Калмыкия. Об этом 13 декабря сообщает информационное агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по республике.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном трехэтажном доме в Элисте. Жительница дома доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцы дома эвакуированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии семья из четырех человек была госпитализирована после отравления угарным газом.