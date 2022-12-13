Донецк, 13 декабря, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Коллектив государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» сообщил 13 декабря в соцсети «ВКонтакте», что при обстреле ДНР, устроенном ВСУ, погибла Татьяна Рыжова — жена главного дирижера.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Коллектив ансамбля выразил искренние соболезнования Петру Николаевичу Рыжову в связи с трагической гибелью его супруги Татьяны. «Её жизнь забрал очередной обстрел украинской армии», — говорится в опубликованном заявлении.

В сообщения ансамбля отмечается, что Татьяна и Пётр воспитывали двоих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что обстрелы Донецка со стороны ВСУ становятся всё более интенсивными.

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