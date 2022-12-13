Москва, 13 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой проверить законность приватизации санаториев, в том числе в Кавказских Минеральных водах, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

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«Сегодня я направил письмо в адрес генпрокурора Краснова с предложением проверить, насколько законно была проведена приватизация санаториев», — сообщил Миронов.

Речь, прежде всего, идёт о санаториях, которые находились в собственности профсоюзов.

«Они будут востребованы среди наших воинов, участников специальной военной операции», — отметил парламентарий, который также настаивает на специальной программе реабилитации участников СВО.

В феврале 2022 года Генеральной прокуратурой России был подан иск в Гагаринский районный суд города Москвы об обращении в доход государства значительной части санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод.

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