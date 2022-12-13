Пригожин: экс-глава управления соцпитания Петербурга работает в зоне СВО
Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Бывший глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков после прекращения его уголовного преследования уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 13 декабря сообщил журналистам бизнесмен, глава компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в структурах которого работал Барабанщиков до того, как стать чиновником Смольного.
Как сообщало ИА REGNUM, Барабанщиков, гендиректор АО «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП) Ростислав Савинов и топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин проходили в качестве фигурантов по делу о крупных нарушениях в организации школьного питания в Петербурге. Однако в октябре 2022 года уголовное преследование в отношении всех троих обвиняемых суд прекратил, назначив им судебный штраф (Барабанщикову — 248 тыс. рублей).
По мнению Пригожина, «Барабанщиков — редкий честный чиновник, который упорно вкалывал, как папа Карло, и выполнял все поручения на своем месте».
«В первый же день, когда он получил документы, он тут же отправился на фронт. Теперь занимается тем, чем никогда не занимался и чем бы не хотел заниматься никто. Не зеки вытаскивают раненых и занимаются их эвакуацией, вопреки комментариям оппозиции. Это делает Барабанщиков», — заявил Евгений Пригожин.