Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Бывший глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков после прекращения его уголовного преследования уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 13 декабря сообщил журналистам бизнесмен, глава компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в структурах которого работал Барабанщиков до того, как стать чиновником Смольного.

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

Как сообщало ИА REGNUM, Барабанщиков, гендиректор АО «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП) Ростислав Савинов и топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин проходили в качестве фигурантов по делу о крупных нарушениях в организации школьного питания в Петербурге. Однако в октябре 2022 года уголовное преследование в отношении всех троих обвиняемых суд прекратил, назначив им судебный штраф (Барабанщикову — 248 тыс. рублей).

По мнению Пригожина, «Барабанщиков — редкий честный чиновник, который упорно вкалывал, как папа Карло, и выполнял все поручения на своем месте».

«В первый же день, когда он получил документы, он тут же отправился на фронт. Теперь занимается тем, чем никогда не занимался и чем бы не хотел заниматься никто. Не зеки вытаскивают раненых и занимаются их эвакуацией, вопреки комментариям оппозиции. Это делает Барабанщиков», — заявил Евгений Пригожин.