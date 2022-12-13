Нью-Дели, 13 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Переговоры после последнего инцидента на индийско-китайской границе провели власти Индии и Китая. Об этом 13 декабря сообщил индийский министр обороны Раджнатх Сингх на своей странице в одной из соцсетей.

Rajan.PITHVA Граница Индии и Китая

«Вопрос (о столкновении 9 декабря на линии фактического контроля в районе индийского штата Аруначал-Прадеш — прим. ред.) обсуждался с китайской стороной по дипломатическим каналам», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Сингх уточнил, что в ходе переговоров Индия попросила Китай воздерживаться от такого рода действий, а также поддерживать около границы двух государств мир и спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийский министр обороны Раджнатх Сингх подтвердил попытку вторжения военнослужащих Китая на территорию Индии в районе штата Аруначал-Прадеш.