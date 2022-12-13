Вашингтон, 13 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Прочные двусторонние отношения между США и Узбекистаном, а также устойчивое партнёрство двух государств «в контексте меняющегося геополитического ландшафта в Центральной Азии» стали основными темами обсуждения на встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Отмечается, что встреча состоялась 12 декабря в преддверии второго заседания Диалога стратегического партнёрства между Узбекистаном и США в Вашингтоне, округ Колумбия.

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«Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Узбекистана», ― говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Также в ходе встречи Блинкен приветствовал объявленные Узбекистаном реформы и настоятельно призвал правительство полностью реализовать их, включая меры по защите прав человека и основных свобод, поддержке гражданского общества, обеспечению свободы СМИ и борьбе с насилием по гендерному признаку.

Кроме того, госсекретарь подтвердил приверженность Соединённых Штатов быть надёжным партнером Узбекистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал убеждённость в мудрости Узбекистана по вопросу участившихся визитов представителей США в Центрально-Азиатский регион. Он надеется, что в Ташкенте понимают, «к чему эти посылы могут привести».