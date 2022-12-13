Владимир, 13 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом под городом Владимиром достигло 10 человек. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На 10:00 утра 10 человек направлены в медицинские учреждения. Предварительно, водитель не справился с управлением, допустил съезд и наезд на металлическое ограждение», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщало, что в Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием свадебного кортежа.