Москва, 13 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия должна получить гарантии безопасности после того, как закончится украинский кризис, вызвало негативную реакцию в Прибалтике, Польше и Чехии — и это в очередной раз свидетельствует о недееспособности политического класса Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Шаповалов

«Прежде всего необходимо отметить, что Макрон не относится к людям, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, — сказал Шаповалов. — Он всегда был убежденным противником России. И выразив мысль о гарантиях безопасности России, он выступил в качестве Капитана Очевидность. Любым нормальным политикам должно быть понятно, что Европа состоит из двух частей. Это Западная Европа, включающая НАТО и Евросоюз, и Восточная Европа, включающая Россию и страны СНГ и ОДКБ. И монополизировать позицию Европы так, как это делает Европейский союз, абсолютно бессмысленно. Россия никуда не денется. Она не растворится в тумане. Она не улетит на Луну. Россия была, есть и будет».

А следовательно, как подчеркнул Шаповалов, безопасность в Европе может быть только взаимной.

«Это та истина азбучная, которая хорошо понятна всем серьезным европейским политикам, которая лежала в основе Хельсинского пакта и которая сейчас не соблюдается, — сказал Шаповалов. — Нынешняя ситуация не гарантирует безопасности России, поскольку Запад Европы объединен в самый крупный в мировой истории военный союз. Этот союз располагает самым крупным за всю историю военным бюджетом, военным потенциалом. Ядерные ракеты этого союза находятся недалеко от российских границ. Этот союз постоянно расширяется и постоянно подходит к российским границам. В этой ситуации понятно, что та система безопасности, которая была выстроена в 1970-е годы и которая включала в себя взаимные гарантии, канула в Лету. Ее нет. И позиция нормального, адекватного политика, представляющего интересы своего народа, — это как можно скорее договариваться с Россией о взаимных гарантиях безопасности. К сожалению, получается так, что ярый русофоб Макрон по сути является самым нормальным политиком в Европе. Это свидетельствует о том, что политический класс Европы в настоящий момент, к сожалению, недееспособен. Что касается указанного демарша указанных стран, то давайте мы вспомним высказывание великого французского политика Жака Ширака, который накануне агрессии США против Ирака обратился к поддержавшим ее странам Восточной Европы со словами: «Вы упустили прекрасный шанс промолчать». Думаю, что сейчас эти слова надо адресовать этим восточноевропейским шавкам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дипломаты, представляющие во Франции ряд стран Евросоюза, предприняли демарш в ответ на комментарий Макрона о гарантиях безопасности для России.