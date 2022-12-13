Вашингтон, 13 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Первым в антирейтинге разливов нефти, произошедших с 2010 года на территории Соединённых Штатов, стал нефтепровод Keystone канадской энергетической компании TC Energy. Об этом 13 декабря сообщает агентство Bloomberg.

Maureen Нефтепровод

По данным источника, в период с 2010 по 2020 годы на указанном нефтепроводе разлилось свыше 26 тысяч баррелей нефти, что, по данным агентства PHMSA американского министерства транспорта, является наиболее высоким в стране показателем.

Также уточняется, что за этот же период по Keystone перекачали свыше 3 млрд баррелей нефти, однако, по информации Главного контрольного управления (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США), «проблема с утечками в последние годы обострилась».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в результате аварии на нефтепроводе Keystone свыше 14 тыс. баррелей нефти попали в один из водоемов американского штата Канзас и это стало самой крупной утечкой в истории США.