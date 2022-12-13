Пекин, 13 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Лидеры России и Китая поддерживают тесные контакты, заявил 13 декабря официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Главы китайского и российского государств [Си Цзиньпин и Владимир Путин] поддерживают тесные контакты с помощью различных методов», — заявил Ван Вэньбинь в интервью ТАСС.

Добавим, что о тесных контактах президента России и председателя КНР Ван Вэньбинь упомянул в ответ на вопрос о том, планируется ли встреча лидеров двух стран.

Напомним, СМИ ранее распространили информацию о том, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры до Нового года. Встреча, вероятно, состоится в режиме видео-конференц-связи.