Париж, 13 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудил ряд вопросов. Об этом Рафаэль Гросси 13 декабря написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

По его данным, встреча прошла в Париже. Стороны договорились направить миссии безопасности МАГАТЭ на все атомные электростанции Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин по итогам политических консультаций между РФ и Турцией заявил журналистам, что Россия ведёт предметное обсуждение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской атомной электростанции.