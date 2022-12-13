Москва, 13 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Поручение по выработке мер по восстановлению разрушенных зданий музеев, а также созданию современных экспозиций дал российскому правительству и властям воссоединившихся с РФ регионов президент России Владимир Путин. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и при участии Ассоциации «Российское историческое общество» разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту поврежденных зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования, хранительских площадей историко­краеведческих и военно-исторических музеев данных субъектов Российской Федерации, созданию в этих музеях современных экспозиций, а также утвердить и обеспечить поэтапную реализацию указанных мер», — говорится в опубликованном поручении российского лидера.

Кроме того, указывается, что доклад по этому вопросу необходимо будет представить до 1 сентября 2023 года. При этом ответственными за выполнение поручения назначены: председатель правительства России Михаил Мишустин, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, бывший городской глава Херсона Владимир Сальдо, а также глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора нашей страны.